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Ювентус готов продлить контракт с Роналду: условия

Ювентус готов продлить контракт с Роналду: условия
18:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Действующее соглашение португальца с бьянконери - до 2022 года.

Руководство Ювентуса намерено продлить контракт с форвардом Криштиану Роналду. По информации Corriere dello Sport, в Турине довольны работой португальца и хотят предложить игроку новое соглашение.

Криштиану перешел в Ювентус из Реала летом 2018 года за 112 миллионов евро. В текущем сезоне Роналду провел за Ювентус 21 матч во всех турнирах. 34-летний футболист отметился 12 голами и двумя ассистами.

Ранее спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи рассказал о будущем Криштиану Роналду в туринском клубе. По его словам, португалец не намерен куда-либо уходить из клуба.

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В 2019 году Криштиану стал третьим в голосовании на Золотой мяч. Вместо церемонии в Париже футболист посетил награждение Gran Galà del Calcio, где получил приз лучшего игрока Серии А в сезоне 2018/19.

Ювентус на сегодняшний день занимает второе место в таблице Серии А, имея равное количество очков с лидирующим Интером. В следующем туре команда Маурицио Сарри сыграет 6 января против Кальяри.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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