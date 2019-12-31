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Зинченко назвал лучшего тренера в мире

Зинченко назвал лучшего тренера в мире
19:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Александар Зинченко прокомментировал частую критику в адрес главного тренера клуба Пепа Гвардиолы.

Защитник английского Манчестер Сити Александар Зинченко прокомментировал частую критику в адрес главного тренера клуба Пепа Гвардиолы.

"Гвардиола - лучший в мире. У меня нет сомнений, что это - правда.

Он всегда знает, что именно нужно донести до команды. И мы чувствуем эти моменты. Также этот человек невероятен в понимании тактики".

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Александр также прокомментировал отрыв от Ливерпуля, который составляет 14 очков.

Сейчас у Ливерпуля очень большой отрыв от Сити. Но мы обязаны и дальше показывать наш класс, играть в свою игру. В конец сезона посмотрим, как сложатся обстоятельства", - цитирует Зинченко Mirror.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александар Зинченко.
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