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"Батя": Милевский признан лучшим футболистом Динамо-Брест в уходящем году

"Батя": Милевский признан лучшим футболистом Динамо-Брест в уходящем году
19:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец помог команде впервые в истории выиграть чемпионат Беларуси.

Украинский нападающий Артем Милевский признан лучшим игроком брестского Динамо в 2019 году, сообщает официальный твиттер сине-белых.

По итогам голосования болельщиков клуба украинец опередил вратаря Александра Гутора и полузащитника Габи Кики.

В завершившемся сезоне Милевский сыграл в 27 матчах за Динамо, отличившись 3 голами и 7 результативными передачами. Форвард помог команде впервые в истории выиграть чемпионат Беларуси.

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Ранее Милевский попал в символическую сборную сезона чемпионата Беларуси. Компанию ему составил партнер по Динамо, украинский полузащитник Александр Нойок.

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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