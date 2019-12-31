"Батя": Милевский признан лучшим футболистом Динамо-Брест в уходящем году

Украинский нападающий Артем Милевский признан лучшим игроком брестского Динамо в 2019 году, сообщает официальный твиттер сине-белых.
По итогам голосования болельщиков клуба украинец опередил вратаря Александра Гутора и полузащитника Габи Кики.
В завершившемся сезоне Милевский сыграл в 27 матчах за Динамо, отличившись 3 голами и 7 результативными передачами. Форвард помог команде впервые в истории выиграть чемпионат Беларуси.
Ранее Милевский попал в символическую сборную сезона чемпионата Беларуси. Компанию ему составил партнер по Динамо, украинский полузащитник Александр Нойок.