Интер нацелился на защитника Челси

Новости спорта:Нерадзурри намерены усилить фланг обороны.

Интер намерен предложить Челси 33 миллиона долларов за защитника Эмерсона Палмьери. По информации The Independent, решение по трансферу будет принято от качества поиска сменщика Эмерсона на флане обороны.

Отмечается, что сам игрок не против вновь поработать с Антонио Конте, который в данный момент воглавляет Интер. В случае, если Челси не найдет достойной смены Эмерсону, бразило-итальянец останется в Лондоне минимум до лета.

Эмерсон выступает в Челси с января 2018 года, приглашал футболиста в команду на тот момент тренер Синих Антонио Конте.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за Челси Эмерсон провел 14 матчей, сделав один ассист.

Эмерсон уже играл в Италии за Рому с 2016 по 2018 год. Футболист, родившийся в Бразилии, в 2017 году получил итальянское гражданство и дебютировал за сборную Италии.