Шедевр: забит первый гол в 2020 году (Видео)

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта стал автором первого гола в АПЛ в 2020 году, отличившись на 10-й минуте матча против Брайтона.

Отметим, что гол испанца заодно стал первым в 2020 году, который был забит во всех топ-лигах европейского футбола.

В игре против Брайтона Аспиликуэта проводит свой 100-й матч в качестве капитана Челси. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за лондонцев, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

WATCH: Cesar Azpilicueta scores the first Premier League goal of the decade after tapping Chelsea infront against Brighton. #BHACHE pic.twitter.com/AP8i60VKnK