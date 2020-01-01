Шедевр: забит первый гол в 2020 году (Видео)

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16:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Сесар Аспиликуэта стал автором первого гола в АПЛ в 2020 году.

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта стал автором первого гола в АПЛ в 2020 году, отличившись на 10-й минуте матча против Брайтона.

Отметим, что гол испанца заодно стал первым в 2020 году, который был забит во всех топ-лигах европейского футбола.

В игре против Брайтона Аспиликуэта проводит свой 100-й матч в качестве капитана Челси. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за лондонцев, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

В данный момент Челси находится на четвертом месте турнирной таблицы АПЛ, Брайтон находится на 14-й строчке.

В параллельной игре Бернли — Астон Вилла гол форварда бирмингемцев Джека Грилиша был не засчитан из-за очень спорного офсайда, который был зафиксирован после просмотра VAR.

 

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ФК Челси, Футбол, Сесар Аспиликуэта, АПЛ, Новости футбола.
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