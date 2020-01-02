Эриксен может бесплатно достаться Интеру

Новости спорта:Миланцы могут бесплатно подобрать игрока.

Миланский Интер заинтересован в подписании полузащитника английского Тоттенхэма Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клуб хочет подобрать игрока бесплатно, как только его контракт со "шпорами" подойдет к завершению.

Однако, если миланский клуб не договориться с Артуро Видалем из Барселоны, тогда Тоттенхэм может и получить определенную сумму за датчанина.

Помимо Интера интерес к 27-летнему полузащитнику проявляет Манчестер Юнайтед и ряд известных европейских клубов.

В текущем сезоне Эриксен сыграл за Тоттенхэм 17 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.