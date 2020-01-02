Защитник Арсенала успешно перенес операцию

Новости спорта:Киран Тирни перенес операцию на правом плече.

Защитник Арсенала Киран Тирни перенес операцию на правом плече, сообщает официальный сайт Канониров.

Отмечается, что вернуться в строй 22-летний шотландец сможет не ранее марта.

Тирни получил травму в матче 16-го тура английской Премьер-лиги против Вест Хэма (3:1) в начале декабря. В нынешнем сезоне Киран провел девять матчей в составе Канониров, отметившись двумя ассистами.

Прошлым летом Тирни перебрался в Арсенал из Селтика. Без шотландца в ближайшем матче чемпионата Англии команда Микеля Артеты сыграет против Кристал Пэлас.