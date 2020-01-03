Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва

Новости спорта:Артем Фаворов перебрался в венгерскую Академию Пушкаша

Полузащитник Десны Артем Фаворов перебрался в венгерскую Академию Пушкаша, сообщает официальный сайт нового клуба украинца.

Уже экс-игрок черниговского клуба подписал двухлетний контракт с венгерским клубом, выступающим в высшем дивизионе страны.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Фаворова 16 поединков, в которых он успел забить 2 гола.

Хавбек играл за черниговский клуб с января 2018 года, до этого выступая за Оболонь-Бровар, Зирку и датский Вайле. Является воспитанником киевского Динамо.

Академия Пушкаша находится на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии, отставая от лидирующего Ференцвароша Сергея Реброва на 11 очков.