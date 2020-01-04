Валенсия минимально переиграла Эйбар

Валенсия обыграла на своем поле Эйбар со счетом 1:0 в поединке 19-тура Примеры. Победу "летучим мышам" принес нападающий Макси Гомес, который отличился на 27-й минуте поединка.
Валенсия - Эйбар 1:0
Гол: Макси Гомес, 27.
Валенсия: Доменек – Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя – Ферран Торрес, Коклен (Черышев, 89), Парехо, Солер – Родриго (Кондогбиа, 83), Макси Гомес (Гамейро, 71).
Эйбар: Дмитрович – Техеро, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель – Леон, Экспосито, Альварес (Атьенса, 65), Инуи (Де Бласис, 71) – Шарлес (Кике Гонсалес, 82), Энрик.
Предупреждения: Васс – Шарлес, Оливейра.
Удаление: Оливейра, 90+1.