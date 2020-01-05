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Вальверде объяснил ничью с Эспаньолом

Вальверде объяснил ничью с Эспаньолом
10:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с Эспаньолом (2:2).

Барселона в 19-м туре Ла Лиги уступала Эспаньолу по итогам первого тайма, затем вырвалась вперед – 2:1, но после удаления Френки Де Йонга все-таки пропустила второй гол на 88-й минуте. Матч закончился со счетом 2:2.

"Барселоне навредила красная карточка Де Йонга", — цитирует Эрнесто Вальверде Marca.

"У нас было три шанса убить игру, но все закончилось тем, что Эспаньол использовал свой единственный момент и вырвал ничью".

"Мы более-менее контролировали игру, чувствовали себя хорошо, когда отыгрались и собирались забить еще. Эспаньол пошел вперед, и мы получили больше пространства. Это было нам на руку. Но у Эспаньола должен был появиться шанс, он появился, и "попугаи" им воспользовались".

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После 19 туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал по дополнительным показателям. Следующий матч каталонцы проведут против Атлетико девятого января в полуфинале Суперкубка Испании.

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ФК Барселона, Футбол, ФК Эспаньол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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