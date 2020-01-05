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Сульшер рассказал о конкуренции вратарей в Манчестер Юнайтед

Сульшер рассказал о конкуренции вратарей в Манчестер Юнайтед
12:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру Серхио Ромеро в Кубке Англии.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре голкипера "красных дьяволов" Серхио Ромеро после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (0:0). Напомним, в ближайшее время команды ожидает переигровка на "Олд Траффорд" в Манчестере.

"Ромеро — фантастический человек и настоящий профессионал. Он оказывает давление на Давида де Хеа, и это то, чего мы хотим. Хотим, чтобы за „Манчестер Юнайтед“ играли лучшие футболисты в мире", — приводит слова Сульшера BBC.

Ромеро перешёл в "Манчестер Юнайтед" из итальянской "Сампдории" в 2015 году. Матч Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" стал 33-й сухой игрой аргентинского вратаря из 52, проведённых за "Манчестер Юнайтед".

Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон ждет переигровка в Кубке Англии (Видео)

Ранее Сульшер отреагировал на возможный уход Погба.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Кубок Англии, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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