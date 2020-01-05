Вице-капитан Ливерпуля получил травму

Новости спорта:Джеймс Милнер не сыграл и тайма против Эвертона.

Капитан Ливерпуля Джеймс Милнер получил травму уже на 9-й минуте поединка третьего раунда Кубка Англии против Эвертона.

Игрок сидя на газоне попросил замену, после чего вместо него на поле вышел 19-летний Яссер Ларуси, для которого этот поединок стал дебютным в составе мерсисайдцев.

Полузащитник в нынешнем сезоне сыграл в 27 матчах за Ливерпуль во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи.

Ливерпуль лидирует в турнирной таблицы АПЛ, имея преимущество над вторым Лестером в 13 очков.