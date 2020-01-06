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Реал договорился с Фламенго о переходе юного вундеркинда

Реал договорился с Фламенго о переходе юного вундеркинда
14:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Талантливый бразилец Рейньер из Фламенго уже зимой переберется в мадридский Реал.

Талантливый бразилец Рейньер из Фламенго уже зимой переберется в мадридский Реал, сообщает The Athletic со ссылкой на Globo Esporte.

Мадридцы выплатили клаусулу игрока в 30 миллионов евро и ожидают, когда футболист завершил предолимпийский турнир в составе сборной Бразилии до 23 лет.

Ожидается, что Рейньер прибудет в расположение команды Зидана в феврале. Ранее сообщалось, что изначально он будет выступать за дубль Реала — Кастилью.

Кроме Реала, на Рейньера претендовали и другие европейские гранды — Барселона, Манчестер Сити, Атлетико, Арсенал и ПСЖ.

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В 2019 году Рейньер провел 15 матчей за Фламенго, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. Вместе с клубом он выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии.

Реал идет на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступая Барселоне по дополнительным показателям. В следующем туре Сливочные в Мадриде примут Севилью

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Рейньер.
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