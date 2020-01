Сине-гранатовый лев: кто стал лучшим футболистом Примеры в декабре

Нападающий Барселоны Луис Суарес признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре, о чем сообщает твиттер Ла Лиги.

В прошлом месяце уругваец забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 5 матчах.

Congratulations to @LuisSuarez9, the December Player of the Month in @LaLigaEN! pic.twitter.com/MMiwaBVACS