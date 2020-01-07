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Еще один бразилец может покинуть Шахтер

Еще один бразилец может покинуть Шахтер
12:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Флуминенсе интересуется бразильским защитником Шахтера Додо.

Защитник Шахтера Додо попал в сферу интересов Флуминенсе, сообщает портал tupi.fm.

Впрочем, игрок Горняков не входит в число приоритетных трансферных целей бразильского клуба, а находится в расширенном списке кандидатов на усиление.

В нынешнем 21-летний Додо провел 17 матчей за Шахтер, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Прошлым летом во Флуминенсе перебрался полузащитник Горняков Веллингтон Нем, но срок его арендного соглашения с бразильцами истек в конце 2019 года.

20 февраля Шахтер в Харькове сыграет с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Додо.
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