Еще один бразилец может покинуть Шахтер

Новости спорта:Флуминенсе интересуется бразильским защитником Шахтера Додо.

Защитник Шахтера Додо попал в сферу интересов Флуминенсе, сообщает портал tupi.fm.

Впрочем, игрок Горняков не входит в число приоритетных трансферных целей бразильского клуба, а находится в расширенном списке кандидатов на усиление.

В нынешнем 21-летний Додо провел 17 матчей за Шахтер, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Прошлым летом во Флуминенсе перебрался полузащитник Горняков Веллингтон Нем, но срок его арендного соглашения с бразильцами истек в конце 2019 года.

20 февраля Шахтер в Харькове сыграет с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.