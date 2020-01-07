Слован выкупил бразильского форварда Зари

Нападающий Зари Рафаэль Ратао подписал контракт с братиславским Слованом, сообщает портал zarya.lg.ua.
Бразилец играл в Словакии на правах аренды с февраля прошлого года, за это время Ратао провел 25 матчей и забил 6 мячей.
В Зарю Рафаэль перешел летом 2018 года и за полгода в составе луганчан отыграл 15 матчей, отличившись 4 голами.
Вчера Зарю покинул другой нападающий — Филипп Будковский подписал контракт с Десной.
Еще один форвард луганчан, Назарий Русин, в конце декабря вернулся в Динамо после полугодичной аренды в команде Виктора Скрипника.