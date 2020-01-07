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Бавария провела переговоры с дорогостоящим нападающим

Бавария провела переговоры с дорогостоящим нападающим
17:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вингер Кристап Пэлас может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку и усилить Баварию. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители 27-летнего ивуарийца встретились с руководством мюнхенского клуба и провели предварительные переговоры.

Заа твердо решил уйти из Кристал Пэлас, однако главная проблема - финансовые запросы "орлов", которые не хотят продавать своего лидера менее чем за 80 млн фунтов.

В услугах нападающего также заинтересован лондонский Челси, а прошлым летом он мог перейти в Арсенал или ПСЖ.

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В текущем сезоне Заа провел 21 поединок за Кристал Пэлас, которых он забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с текущим клубом рассчитан до лета 2023 года.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Уилфрид Заа.
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