Бавария провела переговоры с дорогостоящим нападающим

Новости спорта:Вингер Кристап Пэлас может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку и усилить Баварию. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители 27-летнего ивуарийца встретились с руководством мюнхенского клуба и провели предварительные переговоры.

Заа твердо решил уйти из Кристал Пэлас, однако главная проблема - финансовые запросы "орлов", которые не хотят продавать своего лидера менее чем за 80 млн фунтов.

В услугах нападающего также заинтересован лондонский Челси, а прошлым летом он мог перейти в Арсенал или ПСЖ.

В текущем сезоне Заа провел 21 поединок за Кристал Пэлас, которых он забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с текущим клубом рассчитан до лета 2023 года.