Защитник Милана согласовал контракт с турецким грандом

Новости спорта:Защитник Милана Рикардо Родригес продолжит карьеру в Фенербахче.

Защитник Милана Рикардо Родригес продолжит карьеру в Фенербахче, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Отмечается, что швейцарец уже согласовал условия личного контракта с Канарейками, теперь клубам предстоит договориться об остальных нюансах сделки.

Фенербахче настроен арендовать Родригеса с последующим правом выкупа, но Милан рассматривает вариант с продажей уже зимой.

В нынешнем сезоне защитник сборной Швейцарии принял участие всего в 5 матчах Милана в чемпионате Италии, результативными действиями не отметился.

Родригес перебрался в Милан в 2017 году из Вольфсбурга за 15 миллионов евро.