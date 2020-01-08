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Сарри: Криштиану наконец-то счастлив и я тоже

Сарри: Криштиану наконец-то счастлив и я тоже
21:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Итальянский специалист высказался о нынешней форме Криштиану.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о состоянии здоровья форварда команды Криштиану Роналду.

"У Роналду больше нет проблем с коленом. Теперь он может на все 100% использовать свое физическое и психологическое состояние.

Криштиану наконец-то счастлив. Я тоже рад, что его больше не беспокоит колено. В данный момент Роналду может демонстрировать свой лучший футбол", - приводит слова Сарри A Bola.

Напомним, в текущем сезоне Роналду забил 13 голов и отдал два ассиста за туринский клуб в Серии А.

Роналду показал сексуальную тренировку (Фото)

Ранее сообщалось, что португалец начал 2020-й год с четырех результативных действий в поединке против Кальяри (4:0).

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Маурицио Сарри.
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