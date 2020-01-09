Иньеста выступил за возвращение Неймара в Барселону

Новости спорта:Андрес Иньеста считает, что Барселоне стоит вернуть Неймара на "Камп Ноу".

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста выразил мнение, что "Барселоне" стоит приобрести бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара.

"Неймар является одним из лучших нападающим в мире. Он был бы отличным трансфером для „Барселоны“. Другое дело, нужно это клубу или же нет. Для меня он — один из лучших. Его трансфер был бы отличной сделкой", — приводит слова Иньесты Marca.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Затем он перешёл в "Пари Сен-Жермен" за € 222, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором восьми забитых мячей (один — в основном составе), в которых отдал четыре результативные передачи.

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