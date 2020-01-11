Известный футболист может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Новости спорта:У Дейли Блинда в декабре 2019 года был выявлен миокардит.

Защитник "Аякса" Дейли Блинд может больше не выйти на футбольное поле из-за проблем с сердцем, сообщает Fox Sports.

Так, отец 29-летнего футболиста Данни заявил: "Возвращение Дейли на поле в качестве профессионального футболиста не является на 100% безопасным". Отмечается, что семья игрока предпочитает не говорить о его возможном возвращении в строй. Тем не менее в "Аяксе" ожидают, что в течение ближайшего месяца защитник начнёт тренироваться с командой.

Во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" у Блинда случилось головокружение. После встречи футболист прошёл медицинское обследование, оно и выявило у спортсмена миокардит. Позже игроку была сделана операция.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль в шаге от рекорда.