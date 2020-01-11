Ювентус нацелился на двух игроков Ромы

Новости спорта:Туринский клуб может серьезно ослабить одного из конкурентов

Ювентус заинтересован в приобретении сразу двух полузащитников Ромы. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в шорт-лист селекционной службы "старой синьоры" попали Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини.

Будущее итальянцев в стане "волков" будет зависеть от того, какое место займет их команда по итогам текущего сезона.

Если Рома окажется за пределами топ-4, то клуб рассмотрит вариант с продажей Дзаньолы и Пеллегрини. Отмечается, что Ювентус пристально следит за ситуацией вокруг этих футболистов.