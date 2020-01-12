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Ливерпулю покорилось историческое достижение

Ливерпулю покорилось историческое достижение
10:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ливерпуль выдал лучший показатель в истории топ-5 лиг Европы, набрав 61 очко в 21 матче.

"Ливерпуль" со счётом 1:0 обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

В 21 встрече нынешней кампании мерсисайдцы одержали 20 побед и 1 раз сыграли вничью. Команда Юргена Клоппа набрала 61 очко, что является лучшим показателем в истории топ-5 лиг Европы после 21 матча в одном сезоне.

С учётом прошлой кампании "Ливерпуль" не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит лондонскому "Арсеналу" (49).

Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)

В 23-м туре Премьер-лиги мерсисайдцы сыграют с "Манчестер Юнайтед". Матч состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" 19 января, стартовый свисток прозвучит в 18:30 (время киевское).

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ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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