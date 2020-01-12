Ливерпулю покорилось историческое достижение

"Ливерпуль" со счётом 1:0 обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
В 21 встрече нынешней кампании мерсисайдцы одержали 20 побед и 1 раз сыграли вничью. Команда Юргена Клоппа набрала 61 очко, что является лучшим показателем в истории топ-5 лиг Европы после 21 матча в одном сезоне.
С учётом прошлой кампании "Ливерпуль" не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит лондонскому "Арсеналу" (49).
В 23-м туре Премьер-лиги мерсисайдцы сыграют с "Манчестер Юнайтед". Матч состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" 19 января, стартовый свисток прозвучит в 18:30 (время киевское).