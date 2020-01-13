Месси VS Агуэро: Гвардиола выбрал лучшего среди аргентинцев

Новости спорта:Наставник Ман Сити отметил, что вся команда гордится рекордом Серхио.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли Серхио Агуэро лучшим нападающим мира.

"Лучшим я считаю Лео Месси. Лионель - это и "девятка", и "десятка", и номер 11, и номер 6, и номер 4.

Но Агуэро - один из лучших. Вся команда гордится им. Он легенда, как и Анри. Думаю, Тьерри приятно, что именно Серхио побил его рекорд. Я много раз говорил, что Агуэро умрет ради забитых голов. Он большой талант", - приводит слова Гвардиолы Goal.

В текущем сезоне 31-летний форвард забил 13 мячей и сделал три результативные передачи в 16 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Агуэро оформил хет-трик в матче с Астон Виллой (6:1) и стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров.