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Понедельник, 13.01.2020
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Забил и травмировался: защитник Ювентуса получил неприятную травму

Забил и травмировался: защитник Ювентуса получил неприятную травму
15:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:У защитника Ювентуса Мериха Демирала диагностировано травму передней крестообразной связки.

У защитника Ювентуса Мериха Демирала диагностировано травму передней крестообразной связки и мениска, сообщает официальный сайт клуба. В ближайшее время игрок перенесет операцию.

Демирал получил травму в первом тайме вчерашнего матча чемпионата Италии против Ромы (2:1). К моменту замены турок успел забить свой дебютный мяч в составе Ювентуса.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник сыграл в шести поединках за бьянконери. Этой зимой активный интерес к Демиралу проявляли Лестер и дортмундская Боруссия.

Лидер сборной Италии рискует пропустить Евро-2020 (Фото, Видео)

Интересно, что во время вчерашнего матча порвал кресты и полузащитник Ромы Николо Дзаньоло, из-за травмы хавбек рискует пропустить Евро-2020.

После победы над Ромой Ювентус захватил единоличное лидерство в Серии А. В следующем туре команда Маурицио Сарри сыграет с Пармой.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мерих Демирал.
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