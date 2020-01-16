Экс-напарник Ярмоленко может перебраться в Лос-Анджелес

Новости спорта:Мексиканец готов перебраться в МЛС.

Нападающий Севильи Хавьер Эрнандес «Чичарито» в зимнее трансферное окно может перейти в Лос-Анджелес Гэлакси, сообщает Goal.com. Калифорнийский клуб готов заплатить за мексиканца 9 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

Чичарито ранее отказывался от перехода в МЛС, но отсутствие желаемого игрового времени в Севилье заставило его сменить мнение. Хавьер, который перешел в Севилью лишь пять месяцев назад, 15 раз выходил на поле, лишь в девяти матчах появившись в стартовом составе и забив один гол.

Ранее сообщалось об интересе ЛА Гэлакси в приобретении известного игрока после ухода из клуба Златана Ибрагимовича.

В минувшем сезоне Гэлакси остановились в четвертьфинале плей-офф МЛС. Новый сезон в главной лиге США начинается 29 февраля.