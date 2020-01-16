Мариуполь арендовал форварда Шахтера

Мариуполь объявил об аренде очередного игрока Шахтера - в команду Александра Бабича перешел форвард Станислав Библик.
Библик родился 17-го августа 2001 года, выступает за юношескую сборную Украины. Аренда рассчитана до конца 2020 года.
В прошлом сезоне за юношескую команду "горняков" забил 11 голов в 18-ти матчах. В текущем сезоне провел 3 матча за молодежный состав Шахтера
Ранее Мариуполь арендовал у Шахтера Артема Дудика и Даниила Сагуткина.
Ранее Бабич рассказал, чтоМариуполь использует схему Аталанты.