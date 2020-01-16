Турецкий клуб приостановил контракт с Рыбалкой

Новости спорта:В сезоне-2020/2021 контракт полузащитника Сергея Рыбалки снова вступит в действие.

Из-за травмы Сергея Рыбалки руководство Сивасспора приняло решение приостановить контракт с украинским полузащитником до конца нынешнего сезона — сообщил официальный сайт нынешнего лидера чемпионата Турции.

В сезоне-2020/21 контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года, снова начнет действовать.

Экс-футболист Динамо выступает за Сивасспор с лета 2018 года, и за это время провел 54 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач.

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