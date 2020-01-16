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Интер договорился о приобретении Янга у Манчестер Юнайтед

Интер договорился о приобретении Янга у Манчестер Юнайтед
22:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководство миланского "Интера" согласовало трансфер защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга.

Итальянский клуб заплатит "красным дьяволам" за 34-летнего англичанина € 1,5 млн. В ближайшие дни футболист пройдёт медосмотр, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в "Твиттере".

Ожидается, что контракт, который Янг подпишет с "Интером", будет рассчитан до 30 июня 2021 года.

Эшли выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2011 года. Ранее защитник играл в "Астон Вилле" и "Уотфорде". В нынешней кампании Янг забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Напомним, минувшим летом "Интер" приобрёл у "Манчестер Юнайтед" нападающего Ромелу Лукаку, а также взял в аренду другого форварда "красных дьяволов" — Алексиса Санчеса.

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Футбол, Новости футбола, Эшли Янг.
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