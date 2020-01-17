Между двух огней: Чесли и Милан поборются за Ольмо

Новости спорта:Английский и итальянский клубы хотят пополнить свои составы испанским вингером.

Челси нацелился на приобретение полузащитника загребского Динамо Дани Ольмо, сообщает портал Calciomercato.

Лондонский клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и попытается подписать испанского вингера. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что переговоры с Динамо З по Ольмо начал Милан.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 22 поединка в футболке загребского клуба, отличившись восемью голами и семью ассистами.

Действующий контракт Ольмо с Динамо З рассчитан до июня 2021 года.