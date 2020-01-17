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"Левая нога - не нога": Слуцкий раскритиковал украинского футболиста (Видео)

"Левая нога - не нога": Слуцкий раскритиковал украинского футболиста (Видео)
14:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Главный тренер Рубина назвал Олега Данченко "так себе".

Леонид Слуцкий возглавил казанский Рубин в декабре 2019 года, за который выступает украинский защитник Олег Данченко.

Как оказалось, тренировки российского специалиста не могут не вызывать улыбку на лице, а его комментарии касательно уровня мастерства своих подопечных - отдельный вид искусства.

Так, на одной из тренировок Рубина Слуцкий своеобразно критиковал действия футболистов, постоянно произнося слово "катастрофа". Досталось и украинцу Олегу Данченко, который, по словам тренера, "так себе".

"Данченко - так себе, как и во всем остальном. Ну-ну-ну, что за украинская техника? Вернее, ее отсутствие. Левая нога - не нога, что ли?" - сказал Слуцкий в адрес Данченко.

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Напомним, ранее Олег Данченко назвал причины перехода в российский чемпионат.

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ФК Рубин, Леонид Слуцкий, Новости спорта, Новости футбола, Олег Данченко.
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