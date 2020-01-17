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Обмен игроками между Интером и Ромой сорвался

Обмен игроками между Интером и Ромой сорвался
22:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Итальянские гранды отказались от идеи обмена футболистами.

Интер и Рома не будут обмениваться игроками в зимнее трансферное окно, передает издание Sky Sport Italia. Переговоры по обмену Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу зашли в тупик.

Футболисты не являются стабильными игроками основы в своих клубах. Политано провёл 15 матчей в составе Интера во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. Спинаццола сыграл за римлян 17 поединков в нынешнем сезоне, отметившись одним голом.

Отметим, что миланский клуб близок к подписанию другого футболиста, способного сыграть на левом фланге обороны — Эшли Янга. Англичанину осталось только пройти медосмотр.

Конте может подписать в Интер еще одного экс-игрока Челси

Ранее Янг перешел в Интер.

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ФК Рома, ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Леонардо Спинаццола.
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