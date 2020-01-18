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Трансфер Ольмо в Милан задерживается из-за агентов

Трансфер Ольмо в Милан задерживается из-за агентов
09:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанец Дани Ольмо продолжает вести переговоры с "россонери".

Переговоры между Миланом и Динамо Загреб о трансфере полузащитника хорватов Дани Ольмо затруднились после того, как агенты игрока озвучили свои финансовые требования, сообщает Sportske Novosti.

По данным источника, клубы уладили между собой сумму компенсации за испанского футболиста, которая составит 25 миллионов евро, но агенты требуют получить комиссионные в размере семи миллионов евро плюс процент от следующей продажи.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись восемью голами и семью ассистами.

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Ранее сообщалось, что перехватить Ольмо у Милана хочет попытаться Челси.

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ФК Милан, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Дани Ольмо.
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