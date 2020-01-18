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Сульшер: Манчестер Юнайтед не может себе позволить 30 лет без чемпионства

Сульшер: Манчестер Юнайтед не может себе позволить 30 лет без чемпионства
09:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер сравнил свой клуб с Ливерпулем.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура АПЛ с Ливерпулем.

"Это будет настоящий спектакль. В прошлом сезоне у нас были большие матчи против Манчестер Сити и ПСЖ. Глядя на результаты этих игр, можно сказать: "Да, мы можем это сделать".

Не побеждать в АПЛ 30 лет? Необходимо приложить все усилия, чтобы убедиться в том, что с нами такого не произойдет. Пусть пример Ливерпуля станет для нас уроком. Я верю в наш клуб, мы доберемся к чемпионству", - цитирует Сульшера Mirror.

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Напомним, последний раз Ливерпуль становился чемпионом Англии в 1990-м году. В свою очередь манкунианцы праздновали чемпионство в сезоне-2012/13.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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