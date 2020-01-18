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"Он нужен ПСЖ": Тухель о игроке, который хочет уйти

"Он нужен ПСЖ": Тухель о игроке, который хочет уйти
15:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Томас Тухель не хочет отпускать Лейвана Курзава.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном переходе защитника парижан Лейвина Курзава в лондонский «Арсенал».

«Я не говорил ни с Лейвином, ни с кем-либо ещё о его возможном уходе их „ПСЖ“ в зимнее трансферное окно. Курзава нужен нам. В последнее время он демонстрирует хорошую игру», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Курзава согласовал пятилетний контракт с лондонским «Арсеналом». Напомним, соглашение защитника с «ПСЖ» истекает летом, поэтому Курзава может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

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Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а ранее играл за «Монако», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне защитник в 10 матчах французской Лиги 1 получил 2 жёлтые карточки.

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ПСЖ, Новости спорта, Новости футбола, Томас Тухель, Лейвин Курзава.
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