Сассуоло сумел обыграть Торино

Новости спорта:Сассуоло прервал серию из трех поражений.

В матче 20-го тура Серии А Сассуоло принимал Торино.

Хозяева находились в плохой форме, ведь последние три матча внутреннего первенства они проиграли.

Казалось, серия продлится, Торино в первом тайме играло лучше и благодаря автоголу Локателли на перерыв ушло в роли лидера. Во втором тайме хозяева заиграли уверенней и сначала Жереми Бога сравнял счет, а затем Доменико Берарди вырвал для Сассуоло победу.

Эта победа позволила Сассуоло оторваться от зоны вылета на восемь очков, Торино с 27 баллами идет на седьмом месте.

В следующем туре клуб из Турина примет Аталанту, Сассуоло отправится в гости к Сампдории, которая в этом туре уступила Лацио.