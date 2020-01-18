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Сассуоло сумел обыграть Торино

Сассуоло сумел обыграть Торино
21:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Сассуоло прервал серию из трех поражений.

В матче 20-го тура Серии А Сассуоло принимал Торино.

Хозяева находились в плохой форме, ведь последние три матча внутреннего первенства они проиграли.

Казалось, серия продлится, Торино в первом тайме играло лучше и благодаря автоголу Локателли на перерыв ушло в роли лидера. Во втором тайме хозяева заиграли уверенней и сначала Жереми Бога сравнял счет, а затем Доменико Берарди вырвал для Сассуоло победу.

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Эта победа позволила Сассуоло оторваться от зоны вылета на восемь очков, Торино с 27 баллами идет на седьмом месте.

В следующем туре клуб из Турина примет Аталанту, Сассуоло отправится в гости к Сампдории, которая в этом туре уступила Лацио.

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Торино, Серия А, Новости футбола, Сассуоло.
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