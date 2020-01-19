"Эмблема другая": Милевский рассказал, что не играл бы за Шахтер

Новости спорта:Артем Милевский рассказал, что не хотел бы играть в Шахтере.

35-летний экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский, ныне выступающий за "Динамо-Брест", объяснил, почему он никогда не смог бы играть в донецком "Шахтере".

"Хотел бы я поиграть в "Шахтере"? Нет. По стилю игры эта команда мне подходит. Мне и сейчас нравится, как они играют. И всегда нравилось, как они играли против нас. Этот короткий пас, когда еще за "горняков" играл Фернандиньо. Да, это реально мой футбол. Но клуб не мой. Эмблема другая. Я — динамовец с самого детства, тут не может быть другого ответа", — отметил Милевский.

Контракт Милевского принадлежал киевскому "Динамо" с 2002-го по 2013-й годы.

Ранее Милевский назвал Суркиса сильным президентом.