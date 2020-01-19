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Милан готов продать молодого таланта за скромную сумму

Милан готов продать молодого таланта за скромную сумму
14:31 Сегодня Телеграф www.ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Лукас Пакета может уйти в ПСЖ.

"Милан" готов отпустить хавбека Лукаса Пакету в другой клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport. Запрашиваемая цена – 35 миллионов евро.

Фаворитом на подписание 22-летнего атакующего хавбека является "Пари Сен-Жермен", чей директор Леонардо вернулся в клуб перед началом сезона.

Именно 50-летний специалист и привёл Пакету на "Сан-Сиро" в прошлом январе.

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В этом сезоне Пакета провёл 14 матчей за "Милан" в Серии А. С переходом Стефано Пиоли на схему 4-4-2 бразилец и вовсе лишился шансов на попадание в состав.

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ПСЖ, Милан, Новости спорта, Новости футбола, Лукас Пакета.
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