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Официально: Жезус - игрок мадридского Реала

Официально: Жезус - игрок мадридского Реала
19:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Рейньер Жезус продолжит карьеру в мадридском клубе.

Мадридский «Реал» объявил о трансфере талантливого атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Вчера, 19 января, Рейньеру исполнилось 18 лет. Он подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью».

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Яремчук пропустит несколько месяцев

Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.

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Примера, Чемпионат Англии, ФК Реал Мадрид, Рейньер Жезус.
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