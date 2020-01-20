Официально: Жезус - игрок мадридского Реала

Новости спорта:Рейньер Жезус продолжит карьеру в мадридском клубе.

Мадридский «Реал» объявил о трансфере талантливого атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Вчера, 19 января, Рейньеру исполнилось 18 лет. Он подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью».

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.