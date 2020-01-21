Защитник Реала попал в сферу интересов Баварии

Новости спорта:Испанский защитник "сливочных" Альваро Одриосола может перебраться в Германию.

Защитник Реала Альваро Одриосола попал в сферу интересов Баварии. По информации Sky Sports Germany, в Мюнхене заинтересованы в покупке молодого испанского латераля.

Отмечается, что летом в Реал после аренды вернется еще один правый защитник Ашраф Хакими, который вместе с Дани Карвахалем будет конкурировать за место в старте. Именно поэтому Одриосола может отправиться в другой клуб за игровой практикой.

Напомним, что 24-летний защитник Альваро Одриосола является воспитанником Реал Сосьедад. В стан Галактикос Одриосола перешел в июле прошлого года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Одриосола проигрывает конкуренцию Дани Карвахалю, проведя во всех турнирах лишь пять матчей во всех турнирах.

Реал в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне лишь по дополнительным показателям. Бавария в Бундеслиге идет на второй позиции. Отставание от лидера Лейпцига составляет четыре очка.