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Защитник Реала попал в сферу интересов Баварии

Защитник Реала попал в сферу интересов Баварии
07:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Испанский защитник "сливочных" Альваро Одриосола может перебраться в Германию.

Защитник Реала Альваро Одриосола попал в сферу интересов Баварии. По информации Sky Sports Germany, в Мюнхене заинтересованы в покупке молодого испанского латераля.

Отмечается, что летом в Реал после аренды вернется еще один правый защитник Ашраф Хакими, который вместе с Дани Карвахалем будет конкурировать за место в старте. Именно поэтому Одриосола может отправиться в другой клуб за игровой практикой.

Напомним, что 24-летний защитник Альваро Одриосола является воспитанником Реал Сосьедад. В стан Галактикос Одриосола перешел в июле прошлого года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

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В текущем сезоне Одриосола проигрывает конкуренцию Дани Карвахалю, проведя во всех турнирах лишь пять матчей во всех турнирах.

Реал в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне лишь по дополнительным показателям. Бавария в Бундеслиге идет на второй позиции. Отставание от лидера Лейпцига составляет четыре очка.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Альваро Одриосола.
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