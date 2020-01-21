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Лион арендовал звезду африканского футбола

Лион арендовал звезду африканского футбола
10:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лион на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Вильярреала.

Лион на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Вильярреала Карла Токо Экамби.

Камерунец присоединился к Ткачам на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа за 11,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за Вильярреал.

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До переезда в Испанию в 2018 году Экамби выступал во Франции за ФК Париж, Сошо и Анже.

Лион занимает седьмое место в чемпионате Франции после 20 туров. В феврале и марте команда Руди Гарсии сыграет с Ювентусом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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ФК Вильярреал, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Карл Токо-Экамби.
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