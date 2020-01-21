Лион арендовал звезду африканского футбола

Новости спорта:Лион на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Вильярреала.

Лион на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Вильярреала Карла Токо Экамби.

Камерунец присоединился к Ткачам на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа за 11,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за Вильярреал.

До переезда в Испанию в 2018 году Экамби выступал во Франции за ФК Париж, Сошо и Анже.

Лион занимает седьмое место в чемпионате Франции после 20 туров. В феврале и марте команда Руди Гарсии сыграет с Ювентусом в 1/8 финала Лиги чемпионов.