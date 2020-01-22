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Среда, 22.01.2020
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Аталанта Малиновского укрепила оборону

Аталанта Малиновского укрепила оборону
16:38 Сегодня Телеграф Фото: ФК Аталанта

Новости спорта:Немецкий защитник Алмело Леннар Чиборра продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Левый защитник Хераклеса Алмело Леннар Чиборра стал футболистом Аталанты, сообщил официальный сайт итальянского клуба.

20-летний немец на родине выступал на молодежном уровне за Унион, Герту, Энерги Коттбус и Шальке, после чего летом 2018 перебрался в Хераклес. Там он дебютировал в первом же туре Эредивизи против Аякса.

В нынешнем сезоне Чиборра сыграл в 21 матче за Хераклес (в основе – 20), отметившись 2 голами и 4 ассистами.

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Также Аталанта этой зимой укрепила защиту, арендовав у Милана центрбека Маттиа Кальдару.

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ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Алмело Леннар Чиборра.
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