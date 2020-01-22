Аталанта Малиновского укрепила оборону

Новости спорта:Немецкий защитник Алмело Леннар Чиборра продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Левый защитник Хераклеса Алмело Леннар Чиборра стал футболистом Аталанты, сообщил официальный сайт итальянского клуба.

20-летний немец на родине выступал на молодежном уровне за Унион, Герту, Энерги Коттбус и Шальке, после чего летом 2018 перебрался в Хераклес. Там он дебютировал в первом же туре Эредивизи против Аякса.

В нынешнем сезоне Чиборра сыграл в 21 матче за Хераклес (в основе – 20), отметившись 2 голами и 4 ассистами.

Также Аталанта этой зимой укрепила защиту, арендовав у Милана центрбека Маттиа Кальдару.