Фернандеш перед переходом в МЮ толкнул камеру и поссорился с полицейским (Видео)

Лиссабонский Спортинг проиграл Браге 1:2 в полуфинале Кубка португальской лиги и вылетел из турнира. При этом "львы" с 68-й минуты играли в меньшинстве после удаления Янника Боласи, решающий мяч был забит на 90-й минуте, а уже в добавленное время судья удалил Жереми Матье и Эдуардо Энрике у лиссабонцев и Эдуарду у Браги.

После игры лидер "львов" Бруну Фернандеш пребывал в крайне скверном расположении духа. Португалец, еще в добавленное время вступивший в перебранку с полицейским, не стал прощаться со своими болельщиками. Он сразу пошел в раздевалку, попутно еще и перекинув камеру, когда его хотели снять на видео.

Видео инцидента:

Bruno Fernandes straight down the tunnel at FT.

Didn't look too happy. pic.twitter.com/TK7hJH7XcX

— UTFR (@ManUtd_HQ) January 21, 2020