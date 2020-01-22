Фернандеш перед переходом в МЮ толкнул камеру и поссорился с полицейским (Видео)

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Среда, 22.01.2020
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16:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Спортинга был очень раздосадован после поражения в полуфинале Кубка Лиги.

Лиссабонский Спортинг проиграл Браге 1:2 в полуфинале Кубка португальской лиги и вылетел из турнира. При этом "львы" с 68-й минуты играли в меньшинстве после удаления Янника Боласи, решающий мяч был забит на 90-й минуте, а уже в добавленное время судья удалил Жереми Матье и Эдуардо Энрике у лиссабонцев и Эдуарду у Браги.

После игры лидер "львов" Бруну Фернандеш пребывал в крайне скверном расположении духа. Португалец, еще в добавленное время вступивший в перебранку с полицейским, не стал прощаться со своими болельщиками. Он сразу пошел в раздевалку, попутно еще и перекинув камеру, когда его хотели снять на видео.

Видео инцидента:

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Британские СМИ утверждают, что еще до конца этой недели Бруну может перейти в Манчестер Юнайтед — он, якобы, уже согласовал контракт с "красными дьяволами". Предположительно, сумма трансфера составит 55 млн фунтов.

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ФК Спортинг, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Видео, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
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