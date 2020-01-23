Заря отдала двух футболистов в Металлург

Новости спорта:Сухарь и Шалфеев призваны вытащить запорожцев со дна Первой лиги.

Заря на официальном сайте объявила об аренде защитника Тимофея Сухаря и хавбека Егора Шалфеева в запорожский Металлург.

Сухарь за луганчан не играл в официальных матчах, Шалфеев выходил на восемь минут в выездном матче чемпионата Украины против Динамо.

На зимний перерыв в Первой лиге Металлург ушел на предпоследней, 15-й строке турнирной таблицы.

Ранее сегодня Заря прекратила сотрудничество с японским легионером Ицуки Уратой. С марта прошлого года защитник ни разу не сыграл за первую команду клуба.