Заря отдала двух футболистов в Металлург

Заря на официальном сайте объявила об аренде защитника Тимофея Сухаря и хавбека Егора Шалфеева в запорожский Металлург.
Сухарь за луганчан не играл в официальных матчах, Шалфеев выходил на восемь минут в выездном матче чемпионата Украины против Динамо.
На зимний перерыв в Первой лиге Металлург ушел на предпоследней, 15-й строке турнирной таблицы.
Ранее сегодня Заря прекратила сотрудничество с японским легионером Ицуки Уратой. С марта прошлого года защитник ни разу не сыграл за первую команду клуба.