Президент Ингульца хочет "треснуть Динамо" в финале Кубка Украины

Новости спорта:Александр Поворознюк заявил, что хочет, чтобы его команда выиграла Кубок Украины в этом году.

В прошлом году Ингулец сенсационно дошел до финала Кубка Украины, где был разгромлен донецким Шахтером. В этом году клуб из Петрово уже выбил Днепр-1 и продолжил свой новый поход в Кубке. Президент клуба прокомментировал свои планы на турнир.

"Шахтер уже вылетел из Кубка Украины, поэтому наша задача – выйти в финал с Динамо и треснуть их там.

Когда-то у Ленина спросили: "Владимир Ильич, вы подняли такую массу населения на революцию. Вы уверенны в том, что выиграете?". Знаете, что он ответил? "У нас другого выхода нет". Вот и мы все равно выиграем Кубок Украины", – цитирует слова Александра Поворознюка канал "Футбол".

Напомним, ранее президент Ингульца рассказал о трансферных планах клуба.