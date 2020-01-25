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Арсенал нашел альтернативу Матвиенко

Арсенал нашел альтернативу Матвиенко
14:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Пабло Мари попал в список интересов лондонского Арсенала.

Лондонский Арсенал может усилить линию защиты игроком бразильского Фламенго Пабло Мари. Об этом сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По словам Ширы, "канониры" готовы выложить 10 миллионов евро за опытного 26-летнего центрбека и заключат с ним контракт на четыре года.

Стоит отметить, что если данный трансфер все же состоится, то он поставит под вопрос переход защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Николая Матвиенко в лондонский клуб.

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Мари уже имеет опыт работы в Англии. В 2016 году он числился в Манчестер Сити, но так и не сыграл ни одного матча за команду Пепа Гвардиолы.

Напомним, Артета на пресс-конференции Арсенала не стал обсуждать возможный трансфер Матвиенко.

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ФК Шахтер, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Николай Матвиенко, Пабло Мари.
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