Арсенал нашел альтернативу Матвиенко

Лондонский Арсенал может усилить линию защиты игроком бразильского Фламенго Пабло Мари. Об этом сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По словам Ширы, "канониры" готовы выложить 10 миллионов евро за опытного 26-летнего центрбека и заключат с ним контракт на четыре года.

#PabloMarì is getting closer to #Arsenal from #Flamengo for €10M. He will sign a contract until 2024. Total agreement. #transfers #AFC