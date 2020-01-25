Эвертон заинтересован в приобретении футболиста Интера

Новости спорта:Матиас Весино может продолжить карьеру под руководством Анчелотти.

Эвертон заинтересован в приобретении полузащитника Интера Матиаса Весино и предлагает нерадзурри 15 миллионов евро за игрока, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, миланский клуб не намерен так просто отпускать нападающего и просит у Эвертона увеличить предложение до 20 миллионов евро. Ириски предлагают игроку контракт на 4,5 года.

Ранее уругвайца намеревались взять в аренду представители Манчестер Юнайтед, но Интер отказал манкунианцам. Обмен игрока на Аллана обсуждали в Наполи, среди претендентов на Весино также называли Севилью.

В нынешнем сезоне Весино сыграл в 17 матчах за Интер, забив 2 гола и отдав результативную передачу.

Интер находится на втором месте турнирной таблицы Серии А, а Эвертон занимает 12-ю строчку в АПЛ.