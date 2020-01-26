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Ливерпуль нацелился на полузащитника Реала

Ливерпуль нацелился на полузащитника Реала
10:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский футболист Иско в будущем имеет шанс оказаться на Энфилде.

Руководство Ливерпуля рассматривает вариант с приобретением полузащитника мадридского Реала Иско будущим летом, утверждает El Desmarque.

По данным источника, мерсисайдцы хотят купить испанского футболиста по дешевой цене, так как у того осталось лишь 18 месяцев действующего контракта.

Тем не менее, "сливочные" намерены выручить с продажи хавбека не меньше 72 миллионов евро. "Красные", в свою очередь, готовы заплатить не больше 50 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что Иско таки может переехать в английскую Премьер-лигу, так как Реал рассматривает возможность предложить игрока Челси.

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ФК Реал, ФК Ливерпуль, Футбол, Иско, Новости футбола.
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