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Болельщики Арсенала основали новый клуб

Болельщики Арсенала основали новый клуб
12:29 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Отчаявшиеся болельщики Арсенала основали новый клуб с историческим именем.

Назначение Микеля Артеты менеджером "Арсенала" вселило надежду в массы болельщиков "канониров", но группа фанатов решила создать совершенно новую команду с историческим названием. Причиной является разочарование болельщиков, которые не понимают, как возможно, чтобы семья Кронке так "слабо" управляла таким большим клубом с Северного Лондона.

Именно поэтому они решили взять дело в свои руки и создали "Дайал Сквер", создав альтернативу поддержке нынешнего "Арсенала". Команда начнет выступление с девятого уровня английского футбола - так же, как АФК "Уимблдон" 18 лет назад.

Название новой команды "Дайал Сквер" не случайно. "Арсенал" был основан в 1886 году, именно под названием "Дайал Сквер" рабочими из Южного Лондона. Только спустя семь лет название клуба было изменено на "Арсенал".

Арсенал нашел альтернативу Матвиенко

Таким образом, "Дайал Сквер" - это ссылка на оригинальное имя "Арсенала", и фанаты новосозданного клуба надеются добиться такого же прогресса, как и "Уимблдон". Первый сезон команда будет делить стадион с "Эбби Рейнджерс" в Суррее, но их долгосрочная задача - переехать на "Вулидж" на юге Лондона, где был первый стадион "канониров".

Команда будет играть в темно-красных футболках и белых шортах, а также в темно-красно-синих полосатых гетрах.

"Клуб потерял свою идентичность и пошел в неправильном направлении", - заявил Стюарт Морган, ставший одним из основателей нового клуба. - "Команда, клуб, все, стадион... все не так, как раньше. Все коммерциализировано, оно потеряло душу, и это уже не "Арсенал".

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Микель Артета.
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