Назначение Микеля Артеты менеджером "Арсенала" вселило надежду в массы болельщиков "канониров", но группа фанатов решила создать совершенно новую команду с историческим названием. Причиной является разочарование болельщиков, которые не понимают, как возможно, чтобы семья Кронке так "слабо" управляла таким большим клубом с Северного Лондона.

Именно поэтому они решили взять дело в свои руки и создали "Дайал Сквер", создав альтернативу поддержке нынешнего "Арсенала". Команда начнет выступление с девятого уровня английского футбола - так же, как АФК "Уимблдон" 18 лет назад.

Название новой команды "Дайал Сквер" не случайно. "Арсенал" был основан в 1886 году, именно под названием "Дайал Сквер" рабочими из Южного Лондона. Только спустя семь лет название клуба было изменено на "Арсенал".

Таким образом, "Дайал Сквер" - это ссылка на оригинальное имя "Арсенала", и фанаты новосозданного клуба надеются добиться такого же прогресса, как и "Уимблдон". Первый сезон команда будет делить стадион с "Эбби Рейнджерс" в Суррее, но их долгосрочная задача - переехать на "Вулидж" на юге Лондона, где был первый стадион "канониров".

Thank you so much to @gunnerblog and @jamesmcnicholas for getting our story out in @TheAthleticUK #DialSquareRebornhttps://t.co/FK4txCWTdE

