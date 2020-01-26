Трансфер Самбрано: Динамо поставило ультиматум Бока Хуниорс

Новости спорта:Бока Хуниорс придется заплатить Динамо за переход Карлоса Самбрано.

По информации журналиста ESPN Эмилиано Радди, Бока Хуниорс придется заплатить Динамо за переход Карлоса Самбрано.

Киевляне отпустят перуанца в том случае, если аргентинский клуб оплатит трехмесячную задолженность по зарплате защитника как часть трансфера.

Кроме того, отмечается, что трансфер Самбрано не является срочным для Боки.

Вчера сообщалось, что перуанец прошел медобследование в Аргентине, но пока ожидает разрешения Динамо по переходу.

Самбрано подписал контракт с Динамо в 2018 году, но не провел за первую команду киевлян ни одного матча.